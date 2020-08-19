Назван самый полезный для человеческого организма продукт
По словам эксперта, имбирь снижает уровень сахара в крови, а также помогает при укачивании. Чтобы избавиться от тошноты, диетолог рекомендует съесть имбирное печенье или выпить чай с имбирем.
Санчес предостерегает, что имбирь повышает чувствительность к инсулину. Диабетикам следует употреблять этот продукт с осторожностью.
Диетолог также предупредил, что имбирь может вызвать проблемы с пищеварением, однако для этого его нужно съесть очень много. Если использовать продукт в качестве специи, побочных эффектов можно избежать, передает Лента.Ру.
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