Назван самый полезный для человеческого организма продукт

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес назвал имбирь продуктом, незаменимым для человеческого организма. Об этом сообщает местная газета La Vanguardia.По словам эксперта, имбирь снижает уровень сахара в крови, а также помогает при укачивании. Чтобы избавиться от тошноты, диетолог рекомендует съесть имбирное печенье или выпить чай с имбирем.Санчес предостерегает, что имбирь повышает чувствительность к инсулину. Диабетикам следует употреблять этот продукт с осторожностью.Диетолог также предупредил, что имбирь может вызвать проблемы с пищеварением, однако для этого его нужно съесть очень много. Если использовать продукт в качестве специи, побочных эффектов можно избежать, передает Лента.Ру.