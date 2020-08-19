Действительно ли аппендикс может воспалиться от съеденных с кожурой семечек
Аппендикс помогал еще нашим предкам переваривать очень жесткую и сложно усваиваемую пищу. Сейчас он также влияет на процесс пищеварения, правда не так заметно. Аппендикс провоцирует выработку определенных гормонов.
Но как быть с семечками и косточками? Согласно статистике официальной медицины, из двух тысяч случаев воспаления аппендицита только один является следствием попадания в организм косточки. Но с семечками того же любимого в России подсолнечника все же не все так просто. Они редко бывают идеально чистыми, но обладают острыми краями, поэтому могут вызывать воспалительные последствия во рту и в кишечнике.
Поэтому есть семечки нужно с осторожностью. Также не стоит забывать о высокой калорийности данного продукта, противопоказанного людям, желающим похудеть.
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Добавил GooDZonE в категорию Хирургия
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