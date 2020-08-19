Почему врачи предостерегают от сна с мокрой головой

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сон с мокрыми волосами порицали еще наши мамы и бабушки, но почему это так и почему это может быть вредно, знает не каждый. Опасность сна с мокрой головой смогли объяснить медики и косметологи, предостерегающие от подобной привычки.В мокром состоянии волосы гораздо больше подвержены повреждениям, так как становятся тонкими и эластичными. К тому же во время сна человек много ворочается с боку на бок, а волосы по этой причине спутываются и заламываются. Поэтому привычка спать с мокрой головой чревата повышенной ломкостью и выпадением волос, секущимися кончиками.Перед сном волосы нужно как можно лучше просушить, так как даже влажные они сохраняют эту хрупкость. Но существует и большая, уже не эстетическая опасность. Во сне волосы охлаждаются, если мокрые – то даже чрезмерно, поэтому вполне возможно воспаление волосяных луковиц. Последнее часто приводит к появлению зуда на коже и гнойников.Последний, но не по важности негативный фактор – влажная или даже мокрая подушка. В ней быстро активизируются пылевые клещи, провоцирующие аллергии, проблемы с кожей и дыханием.