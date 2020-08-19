Смартфоны могут определять диабет с точностью 80%

Порядка 450 миллионов людей в мире живут с диагнозом диабет. К 2045 году таких будет уже 700 миллионов. При этом многие люди не знают, что больны. Так как одна из ключевых особенностей диабета – плохая работа кровеносных сосудов, люди, не меняя своих привычек, сильно ухудшают состояние своего здоровья. В конечном итоге у них развивается целый букет осложнений, такие как поражения кожи, которые невозможно вылечить, потеря зрения и слуха, большие шансы подхватить туберкулёз и так далее."Диабет может протекать бессимптомно в течение длительного времени, что значительно усложняет его диагностику", – поясняет ведущий автор нового исследования Роберт Аврам (Robert Avram) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Он и его команда показали, что вскоре узнать о начале болезни можно будет, используя камеры существующих смартфонов. Приложение, которое разработали учёные, выявляет проблемы с сосудами и в итоге с точностью 80% предсказывает наличие диабета второго типа.Команда фактически продемонстрировала метод, который не требует никакого дополнительного оборудования, кроме работающей камеры смартфона.Новый алгоритм основан на методе фотоплетизмографии (ФПГ), когда с помощью света, который проходит сквозь ткани, устройство определяет изменение объёма проходящей крови. Так доктора сегодня определяют частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом с помощью пульсикометра.О том, что диабет можно будет выявлять с помощью камеры смартфона, учёные заговорили очень давно. Команда из Калифорнии исходила из предположения, что данные ФПГ, полученные камерой смартфона, могут помочь обнаружить повреждения сосудов, вызванные диабетом.Первым шагом была разработка алгоритма глубокого обучения, которому учёные "скормили" миллионы записей ФПГ. После обучения алгоритма на них исследователи проверили его способность обнаруживать диабет исключительно на основе данных ФПГ, собранных с помощью смартфона у трёх отдельных групп людей.Для сбора данных использовались фонарик и камера, приложенные к кончикам пальцев людей. Алгоритм правильно определил наличие диабета примерно у 80 процентов пациентов.Среди тех, кого алгоритм назвал здоровыми людьми, 92-97% действительно оказались здоровыми (это было подтверждено другими данными).Прогностический потенциал алгоритма улучшился, когда ему также были предоставлены такие данные как пол, индекс массы тела и возраст обследуемого человека."Мы продемонстрировали, что производительность алгоритма сопоставима с другими широко используемыми методами, такими как маммография при раке груди или цитология шейки матки при раке шейки матки", – отмечает Джеффри Олджин (Jeffrey Olgin), ещё один автор нового исследования.Большим плюсом разработки является безболезненность подобного обследования. Камера есть в каждом смартфоне, ею легко пользоваться. И соответствующее приложение люди с повышенным риском диабета, наверняка, захотят использовать в своей повседневной жизни.Если же программа выдаст "подозрительный" результат, человек всегда может отправиться на полноценное недорогое обследование, которое подтвердит или опровергнет опасения компьютерного разума.