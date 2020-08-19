Коронавирус: страны с самой тяжелой обстановкой

Число случаев коронавируса в мире уже почти 22 миллиона. Самая тяжелая обстановка в США, Бразилии и Индии.

Активный рост заболеваемости отмечают в Южной Америке, где при этом продолжаются протесты против санитарных мер.

Ранее митинги прошли в нескольких городах Аргентины. А накануне сотни владельцев магазинов перекрыли центральные улицы столицы Колумбии.

Глава района Пакас-майо на севере Перу официально попросил посольство России разрешить ему доступ к вакцине "Спутник V". Ранее с такими же запросами в наше посольство обратились главы еще двух регионов Перу.

Эксперты оценивают мировой рынок вакцины в 75 миллиардов долларов ежегодно и считают, что у России есть шанс занять до четверти этого рынка.

Пока некоторые страны начинают заявлять о второй волне коронавируса, в России число заразившихся держится на одном уровне уже несколько дней, не превышая пяти тысяч случаев. Тех, у кого появился иммунитет к коронавирусу, становится всё больше.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.vesti.ru - Добавил ignat в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь