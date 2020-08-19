Коронавирус: страны с самой тяжелой обстановкой
Активный рост заболеваемости отмечают в Южной Америке, где при этом продолжаются протесты против санитарных мер.
Ранее митинги прошли в нескольких городах Аргентины. А накануне сотни владельцев магазинов перекрыли центральные улицы столицы Колумбии.
Глава района Пакас-майо на севере Перу официально попросил посольство России разрешить ему доступ к вакцине "Спутник V". Ранее с такими же запросами в наше посольство обратились главы еще двух регионов Перу.
Эксперты оценивают мировой рынок вакцины в 75 миллиардов долларов ежегодно и считают, что у России есть шанс занять до четверти этого рынка.
Пока некоторые страны начинают заявлять о второй волне коронавируса, в России число заразившихся держится на одном уровне уже несколько дней, не превышая пяти тысяч случаев. Тех, у кого появился иммунитет к коронавирусу, становится всё больше.
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