Кето-диета против лишнего веса: польза и вред

Посидев на карантине, многие из нас набрали лишний вес. В эфире канала "Россия 1" доктор Мясников рассказал о том, как можно похудеть и стоит ли придерживаться модной кето-диеты. Кето-диета – это высокожировой низкоуглеводный рацион: 75% калорий должно быть из жира, 20% – из белков, и 5% – из углеводов. При этом важно соблюдать питьевой режим и ограничивать соль.Изначально такую диету назначали для борьбы с судорогами и эпилепсией. Считается, что, когда мы едим в основном жиры, образуются кетоновые тела (в частности, ацетон), которые якобы обладают прямым противосудорожным действием.Позже стало ясно, что такой рацион может помочь и в борьбе с лишним весом. Появление кетонов так меняет гормональный профиль, что человек начинает худеть. Но питаться на протяжении недель одними жирами – это очень жестко, и здоровому человеку, чтобы похудеть, заморачиваться именно кето-диетой не нужно, утверждает Александр Мясников.Врач отметил, что жиры есть вредные и полезные. Полезные – это морепродукты, рыба, орехи, растительные масла, микроэлементы, которые содержатся в мясе и курице. В целом речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах: омега-3, омега-6, которые полезны в том числе и для профилактики деменции. Они снижают плохой холестерин и повышают хороший, в отличие от сливочного масла, которое повышает и плохой холестерин тоже. Промышленный майонез также относится к вредным жирам, но можно легко сделать хороший майонез дома. Для этого надо разбить яйцо, тонкой струйкой влить туда растительное масло, добавить лимон, соль и перец по вкусу.Но есть у кето-рациона и существенные минусы, так что стоит хорошо подумать, прежде чем на него переходить. Это изжога, тошнота, обезвоживание, температура, запах ацетона изо рта, нехватка питательных веществ, метеоризм, запор, сгущение желчи, нарушение работы сердца, лихорадка.В общем, чтобы похудеть, надо просто правильно, сбалансированно питаться, ограничив количество калорий, и добавить регулярную физическую нагрузку, резюмировал доктор Мясников в рамках программы "О самом главном". Предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам, также не возбраняются рыба, морепродукты, орехи в небольшом количестве, курица, индейка и любые масла. И помните – резко худеть нельзя.