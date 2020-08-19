Кардиологи назвали предупреждающие симптомы больного сердца

Учащенное сердцебиение и пульс, сбивчивое дыхание, боль в ногах могут вызываться достаточно безвредными причинами, но также способны оказаться предупреждающими симптомами опасных нарушений миокарда. Кардиологи Немецкого фонда сердца назвали отличительные знаки, говорящие о том, что сердце человека все-таки больное.Сердце «спотыкается». Если сердечная мышца на мгновение выходит из строя, производя несколько лишних ударов (экстрасистолии), беспокоиться не о чем. Однако если эти эпизоды учащаются, происходят несколько раз в течение дня или длятся более 30 секунд, следует обратиться к врачу за обследованием. Когда в подобные моменты возникает головокружение, боль в груди или одышка, кардиолога нужно посетить как можно быстрее.Учащенный пульс. Это совершенно нормальная реакция на физическое напряжение, возбуждение или беспокойство. Но учащенный пульс без видимой причины – это серьезный повод для проверки сердца.«Если помимо учащенного сердцебиения ощущаются боль, давление или жжение в груди, одышка, головокружение, следует немедленно вызвать скорую помощь. Все это может быть предупреждающими симптомами недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы крови, приводящего к сердечному приступу», - заявили кардиологи.Аритмия. Нарушение ритма является одним из маркеров больного сердца: для него характерно сочетание тахикардии (слишком быстрое биение) и брадикардии (слишком медленное).«Если сердце внезапно начинает трепыхаться, это может указывать на фибрилляцию предсердий, при котором серьезно нарушается их кровоток. На этом фоне увеличивается риск образования тромбов, попадающих в мозг и провоцирующих инсульт», - констатируют немецкие врачи.Боли в ногах. Некоторые их виды также являются предупреждающими симптомами больного сердца. Что должно настораживать особенно? Боль, возникающая в икрах при ходьбе, и утихающая, когда человек стоит, а также болевые ощущения в области вокруг пальцев ног при лежачем положении тела. Эти явления могут быть вызваны атеросклерозом сосудов ног.Учащенное дыхание. Когда оно возникает при каждой незначительной физической нагрузке, это может быть сигналом сердечной недостаточности.Усталость после инфекции. Если, переболев гриппом, простудой, коронавирусом, вы постоянно ощущаете себя усталым и не можете вернуться к нормальной жизни, следует проверить, нет ли у вас миокардита – воспаления сердечной мышцы. Также для данного нарушения характерны отеки в ногах.