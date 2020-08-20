Кумкват: Декоративный мандарин может быть эффективен против рака и целого ряда других заболеваний
Кумкват, по словам специалистов, помогает поддерживать нормальную работу иммунитета в осенне-зимний период. Кумкват также богат флавоноидами (антиоксидантами), что и обеспечивает ему противораковые свойства. Содержащиеся в этом продукте вещества, по словам некоторых специалистов, не только замедляют развитие уже существующих опухолей, но и делает организм более стойким к воздействию канцерогенов, предотвращая рак.
В кумквате также много кальция, что делает его полезным для костей. Также благодаря своему уникальному составу он может предотвращать появление морщин и пигментных пятен, в целом улучшая состояние кожи. Содержащийся витамин А, по словам специалистов, будет исключительно полезен для глаз.
По словам специалистов, кумкват желательно потреблять вместе с кожурой. Интересно, что многие полезные свойства этого продукта сохранятся даже при термической обработке.
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