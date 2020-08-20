Врач рассказала, кому опасно есть дынюДыня противопоказана пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог Елена Соломатина .Она пояснила, что этот продукт может вызывать в заполненном желудке брожение и расстройство, поэтому даже здоровым людям не стоит есть его в конце приема пищи.По словам Соломатиной, от сладкой дыни лучше отказаться диабетикам.Она добавила, что важно уметь выбирать этот овощ , иначе есть вероятность купить дыню с нитратами или другими химикатами. Такой продукт может навредить детям, беременным, кормящим, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями.Врач рассказала, кому опасно есть дыню"Нитраты в организме превращаются в нитриты. Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ", — отметила диетолог.Врач подчеркнула, что детям до двух лет вообще не нужно давать дыню, так как ее употребление чревато расстройством желудка.Соломатина рассказала, что обычно сезон дынь в Москве приходится на период с августа по октябрь: до этого времени они стоят довольно дорого. Собеседница издания отметила, что качественные овощи имеют правильную форму, гладкую поверхность без вкраплений и зеленых пятен. Зрелые дыни можно отличить по сухому хвостику."Мякоть у хорошей дыни имеет равномерную консистенцию без твердых вкраплений и тональных переходов. Семечки у такой дыни желтые и блестящие, они имеют мясистую вкусную сердцевину. Сама дыня приятно пахнет, на вкус сладкая и сочная", — объяснила врач.Как сказала Соломатина, перезревшая дыня имеет "ватную" или даже "киселеобразную" структуру, у плода с химикатами мякоть с прожилками, безвкусная, бледная и твердая.Диетолог заметила, что этот овощ содержит витамин С, кальций, калий и магний, фолиевую кислоту. Дыня очищает организм и восстанавливает его после интоксикаций или расстройств, выводит соли тяжелых металлов и излишки жидкости, укрепляет сердечную мышцу, кости и зубы, оздоравливает волосы и ногти, расширяет сосуды. Употребление этого продукта является профилактикой остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы."Фолиевая кислота, на которую богаты дыни, полезна для женщин и детей. Она предохраняет нервную систему, а также нейтрализует в организме действие гомоцистеина, который в избытке ведет к воспалительным процессам. Каротиноиды, содержащиеся в дыне, улучшают зрение", — заключила она.