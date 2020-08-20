Кому нельзя есть кабачки
Кому нельзя есть кабачки
Людям с язвой и гастритом, особенно в период обострения;
При проблемах с желчным пузырем или печенью;
Противопоказаниями к употреблению кабачков считаются почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия. Соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;
При беременности кабачок нельзя есть женщинам с повышенной секрецией желудочного сока и явлениями почечной недостаточности;
Кабачки во время приготовления впитывают много масла, что может привести к несварению и даже отравлению, если масло плохого качества.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://podrobnosti.ua - Добавил med2ru в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий