Кому нельзя есть кабачки

Кабачки - полезный овощ. В нем содержится много калия, кальция, фосфора, магния, железа, витаминов. Однако далеко не всем кабачок будет полезен.

Кому нельзя есть кабачки

Людям с язвой и гастритом, особенно в период обострения;
При проблемах с желчным пузырем или печенью;
Противопоказаниями к употреблению кабачков считаются почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия. Соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;
При беременности кабачок нельзя есть женщинам с повышенной секрецией желудочного сока и явлениями почечной недостаточности;
Кабачки во время приготовления впитывают много масла, что может привести к несварению и даже отравлению, если масло плохого качества.
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