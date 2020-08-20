Когда мёд может превратиться в яд

Мёд считается буквально чудодейственным природным средством, причём с огромной массой полезных особенностей. Мёд едят и используют в качестве различных мазей — в любом случае он очень хорошо помогает организму в плане укрепления здоровья и избавления от всяких недугов. При этом мало кто знает, что при определённой обработке мёд может стать не только вредным, а и превратиться в настоящий яд.Речь идёт, конечно же, не о мгновенно действующем яде, а о канцерогене, который имеет свойство накапливаться в организме и вызывать ряд серьёзных проблем. Причиной всему — банальный нагрев мёда до высоких температур (более 60 градусов). Специалисты Института исследования мёда (Бремен, Германия) установили, что оксиметилфурфурол, неотъемлемый компонент мёда и кондитерских изделий (промежуточный продукт распада сахаров), при нагреве существенно повышает свою концентрацию. Это довольно вредный канцероген, большие количества которого могут привести не только к расстройствам здоровья, а и спровоцировать появление онкологических заболеваний.Немецкие специалисты Г. Вернер и К. фон дер Охе установили, что медленный нагрев (в течение 12 часов) мёда до 40 градусов, не вызвал серьёзного увеличение содержания в нём оксиметилфурфурола, а вот нагревание за 6 часов до 60 градусов приводит к резкому росту концентрации этого вещества. Кстати, по нормам Евросоюза, допустимое содержание оксиметилфурфурола в 1 килограмме мёда составляет 40 миллиграммов.При этом содержание оксиметилфурфурола в чистом мёде, который хранится при нормальной температуре, составляет всего 1-2 миллиграмма. Рост концентрации этого вещества наблюдается не только при нагреве, а и при очень долгом хранении. Особенное увеличение вредного содержания будет при хранении мёда в тёплых или жарких помещениях или на солнце. Если сложить результаты высокой температуры и долгого хранения, результат переизбытка вредного канцерогена будет неутешительным.С другой стороны существует мнение (профессор АМТН И. Чепурнов) о том, что концентрация оксиметилфурфурола в мёде совершенно безопасна, а такие продукты, как, например, Кока-Кола или обжаренный кофе содержат концентрацию, которая в десятки раз превосходит концентрацию в мёде. По большому счёту это верно, но вряд-ли кто станет спорить с существенным вредом от постоянного употребления Кока-Колы или кофе, так что профессор просто недоговаривает. Опять же — высокая концентрация оксиметилфурфурола не убивает, как яд, но при частом употреблении может действительно привести к ряду серьёзных проблем со здоровьем.