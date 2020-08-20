Какие органы больше поражает алкоголь у людей старше 40 лет

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Медики, встревоженные ростом потребления алкоголя с возрастом (об этом говорит британская статистика), рассказали, чем особенно опасно спиртное для тех, кому больше 40. Вот его основные мишени.Мозг начинает страдать даже раньше, чем печень. «Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии», — поясняет почетный профессор Университетского колледжа Лондона Пол Уоллес.Впрочем, есть и хорошая новость: по словам психиатра Национальной службы здравоохранения Тони Рао, с прекращением злоупотребления все изменения постепенно сходят на нет.От алкоголя краснеет кожа — не только сразу после приема, а насовсем, хронически. Эта болезнь называется розацеа. «Со временем злоупотребление алкоголем может приводить к хроническому увеличению сосудов и появлению заметных сосудистых звездочек», — предупреждает дерматолог Ник Лоув. Розацеа сама не проходит, даже если завязать с выпивкой. Ее лечат лазером.Алкоголь увеличивает сердце, заставляя его интенсивнее перекачивать кровь, но несмотря на это, со временем оно с этой задачей справляется все хуже — развивается кардиомиопатия. Повышенное давление к тому же увеличивает риск инсультов — у пьющих людей они случаются вдвое чаще.Врачи не опровергают широко известной информации о пользе красного вина для сердца, но обращают внимание на дозу. «Один бокал принесет вам пользу, но никак не больше», — подчеркивает заместитель главного врача British Heart Foundation Майк Нэптон.Печень больше всего страдает от алкоголя, но и способности к регенерации у нее самые лучшие. Чтобы этот важный орган успевал восстанавливаться, не пейте каждый день, делайте перерывы хотя бы от трех дней, советуют врачи из British Liver Trust.Алкоголь повышает риск рака из-за образующегося из него ацетальдегида, способного повреждать ДНК. «Виды раковых заболеваний, наиболее тесно связанные со злоупотреблением алкоголем, — это рак ротовой полости, рак пищевода, рак горла, рак кишечника и рак груди», — уточняют в благотворительном фонде Cancer Research UK.Еще хуже дело обстоит для приверженцев сразу двух вредных привычек. «Если вы курите и пьете одновременно, вы повышаете риск развития рака ротовой полости и горла, потому что алкоголь делает клетки более восприимчивыми к негативному влиянию токсинов в табачном дыме», — объясняет Смит.Зеленый змий препятствует деторождению. Как при традиционном способе зачатия, так и при ЭКО вероятность беременности выше у абсолютно непьющих пар. Кроме того, у трезвенниц ниже риск выкидышей.Алкоголь способствует набору лишнего веса сразу несколькими путями. Прежде всего, он сам по себе высококалориен, а расщепляется в первую очередь, поскольку воспринимается организмом как яд. Закуска, соответственно, запасается в виде жировых отложений. Кроме того, спиртное влияет на выработку лептина (гормона аппетита) и инсулина, провоцируя переедание.