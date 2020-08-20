Почему от горячего чая и кофе при болезни лучше отказаться

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Общеизвестно, что лучший и, по сути, единственный способ помощи человеку, заболевшему гриппом или ОРВИ, — обильное питье. В России принято, чтобы оно было горячим, чаще всего в этой роли выступает обжигающий чай.Медицинский журналист Ольга Кашубина советует от этой традиции отказаться: незачем травмировать раскаленной жидкостью и без того пораженную вирусом слизистую, да и кофеин на пользу больному не пойдет. «Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон — это лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», — объяснила она.Эксперт посоветовала заменить чай компотом, морсом или обычной водой. «Я бы порекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая», — подчеркнула она.Что касается температуры потребляемой жидкости, Ольга Кашубина предложила ориентироваться на состояние больного. Если его лихорадит — лучше прохладное питье. Оно поможет также смягчить болевые ощущения. «Напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, и от этого станет легче при ангине», — пояснила специалист.Во всех остальных случаях питье должно быть теплым, но не обжигающим — оно расширит сосуды и тем самым поможет заснуть.