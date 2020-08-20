Врач рассказала о симптомах, позволяющих определить панкреатит

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Одним из симптомов панкреатита – воспаления поджелудочной железы – являются боли, возникающие после еды. Об этом и других признаках заболевания рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Евдокимова.Определить панкреатит бывает сложно в силу анатомической особенности расположения поджелудочной железы, находящейся близко к спине, позвоночнику. В Instagram врач рассказала о сигналах организма, позволяющих определить опасную патологию.Специалист рекомендует обращать пристальное внимание на следующие симптомы:интенсивные боли в эпигастрии (зона солнечного сплетения),сильные боли после еды, часто отдающие в спину,боли, которые стихают при голодании, а также при изменении положения тела: при наклоне вперед, в коленно-локтевой позе.«Опоясывающая боль, обильный зловонный стул, жирный стул, оставляющий следы на унитазе, вздутие и газообразование могут указывать на запущенную стадию панкреатита», - сообщила врач.При данном заболевании ткани железы фактически начинают переваривать сами себя, что может способствовать не только их повреждению, но и развитию панкреонекроза, омертвения значительной части клеток органа. Поскольку никакой другой орган тела не может компенсировать функции поджелудочной железы, ее заболевание способно ударить по организму, а в некоторых случаях нести угрозу жизни.Развитию панкреатита способствуют желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, токсические повреждения в результате курения, злоупотребление алкоголем, дефицит белка, избыток кальция, предупредила медик.