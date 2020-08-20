Бытовые причины болей в спине - как предотвратить

Время от времени боль в области спины чувствуют 70% взрослых людей. В большинстве случаев причиной боли становятся банальные домашние занятия. Чаще страдают женщины, более загруженные домашними обязанностями.Почему болит спинаПри отсутствии хронических заболеваний боли возникают из-за нерационального распределения нагрузки и излишнего напряжения мышц. Основными бытовыми причинами болей в спине считаются:Уборка квартиры. Женщины горбятся, перекашивают корпус, сгибают и скручивают поясницу, когда пользуются пылесосом или шваброй. Они нередко излишне вытягивают тело, пытаясь достать до дальних уголков и при этом совершить меньше движений.Подъем тяжестей. Боль в спине после подъема и переноски тяжестей – беда как мужчин, так и женщин. Принести тяжелые пакеты из магазина, передвинуть мебель во время уборки и перестановки, поднять на антресоли тяжелую коробку… Неправильное выполнение этих действий является причиной не только болей в спине, но и защемления нервов в области поясницы.Маленькие дети. Женщинам часто приходится носить ребенка на руках, пересаживать, вынимать из кроватки или манежа, поднимать с пола. Малыш – не предмет, но при его подъеме и переносе действуют те же правила, что и при работе с другими тяжестями.Использование бытовой техники. Дверцы стиральной машины, посудомойки и духового шкафа расположены достаточно низко. При использовании перечисленных приборов женщина наклоняется, что не лучшим образом отражается на пояснице.Монотонные занятия. Мытье посуды, шитье, вязание, уход за растениями и другие дела, при которых тело долго остается неподвижным, нередко вызывают болезненные ощущения из-за неудобного положения корпуса.Пребывание за компьютером. Компьютерные игры, общение в соцсетях, чтение новостных лент и другие подобные занятия – частая причина болей в спине. Как только люди не усаживаются за компьютером, пытаясь расслабиться… Согнутая или вытянутая шея, поясница без опоры и сгорбленный грудной отдел спины вместо расслабления приносят боль.Просмотр телевизора. Еще один вид отдыха, приводящий к болям в шее и области поясницы. Причиной проблем являются нефизиологическое положение тела на мягких подушках и неудобный поворот головы.Долгие разговоры по телефону. Некоторые женщины любят совмещать домашние дела и разговоры с подругами. Чтобы телефон не занимал руки, прижимают его ухом к плечу. Закономерным следствием такой неестественной позы становится боль в области шеи и верхней части спины.Как предотвратить боль в спинеДаже небольшие, но регулярные перегрузки мышц и позвоночника со временем становятся причиной остеохондроза, межпозвоночной грыжи и других хронических заболеваний. Здоровье спины требует постоянного внимания. Бессмысленно проводить «разовые акции» по оздоровлению, а затем продолжать горбиться у компьютера или телевизора.Стоит подойти к делу серьезно и целенаправленно потратить время на выработку новых двигательных стереотипов. Врачи рекомендуют использовать следующие приемы, чтобы избежать болей в спине:Оптимизируйте нагрузку. Оцените положение своего тела при выполнении различных действий. Подумайте, что можно сделать, чтобы уменьшить нагрузку на спину. Возможно, нужно отрегулировать спинку стула, купить гарнитуру хендс-фри или подставить небольшой стульчик для опоры ноги во время мытья посуды.Меняйте положение тела. Заведите привычку регулярно менять позу при любых статических нагрузках, будь то уход за цветами или просмотр телепередач. Для предотвращения болей в спине двигаться нужно хотя бы 1 раз в 20-30 минут. Если забываете – поставьте на телефон специальную программу с таймером.Приседайте, а не наклоняйтесь. Выбирая между двумя этими вариантами, всегда отдавайте предпочтение приседаниям. Да, на первый взгляд, это движение выглядит более трудоемким, но позволяет достичь сразу двух целей: уберечь спину и подкачать ноги.Поднимайте тяжести правильно. Примите устойчивое положение, присядьте на корточки и медленно поднимайтесь, сохраняя нормальную осанку. Прижимайте тяжесть к себе – чем ближе предмет к корпусу, тем меньше нагрузка на спину. Не прогибайтесь назад. Если есть возможность, разделите груз на две части и несите в двух руках.