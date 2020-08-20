Кому полезно есть яблоки, а кому – нет?

Яблоко среднего размера приравнивается к куску хлеба толщиной в один сантиметр, поэтому людям с ожирением и с сахарным диабетом рекомендуется соблюдать осторожность и не злоупотреблять этим фруктом. Об этом сообщают опрошенные РИА Новости эксперты.Для людей без ожирения и диабета яблоки очень полезны, утверждают специалисты. Одно или несколько яблок после еды, по их словам, помогут избежать кислородного голодания. Кроме того, 2-4 яблока в день снижают риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой.Эндокринолог Залина Гусова считает «самым большим достоинством яблок высокое содержание в них железа, которое необходимо для кроветворения и для поддержания достаточного количества эритроцитов.«Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала она.По ее словам, кожура яблок содержит фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием, а также пектин, способствующий улучшению пищеварения. Также во фруктах есть микроэлементы и витамины, которые помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.В свою очередь нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил, что лучше не пить фруктовые соки из-за их высокого гликемического индекса — относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови. Вместо соков рекомендуется есть яблочное пюре, а также запеченные яблоки с уже разрушенной клетчаткой, в такой форме они не вызывают обострения хронических гастритов. Специалист также порекомендовал есть 2-4 яблока после еды, а не натощак.