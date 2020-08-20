Что станет с человеком, если тот будет есть чипсы каждый день
Почему нужно отказаться от чипсов, и что будет, если есть их каждый день — можно узнать из интересного видео.
Эксперты и диетологи также напоминают о большой концентрации соли в чипсах. Она задерживает воду в организме, влияет на уровень холестерина и работу желудочно-кишечного тракта, а добавки в чипсах провоцируют появление аллергии.
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