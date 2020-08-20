Что станет с человеком, если тот будет есть чипсы каждый день

О вреде чипсов уже сказано немало и скажут еще многое. Они опасны, так как отравляют наш организм, губят сосуды и добавляют лишние килограммы. Но новая информация может поставить точку в многолетней дискуссии.Почему нужно отказаться от чипсов, и что будет, если есть их каждый день — можно узнать из интересного видео.Эксперты и диетологи также напоминают о большой концентрации соли в чипсах. Она задерживает воду в организме, влияет на уровень холестерина и работу желудочно-кишечного тракта, а добавки в чипсах провоцируют появление аллергии.