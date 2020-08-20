Почему некоторые хозяйки не выбрасывают лимонные корки
В составе цедры много полезного — витамины A, B, C, PP, эфирные масла, фолиевая и пектиновая кислоты, фитонциды и кумарины. Лимонная кожица помогает в профилактике тромброза, варикоза, при очистке печени и сосудов.
Помимо выпечки цедру можно добавлять и в напитки. Делаете чай — добавьте не мякоть лимона, а цедру. Варите компот — насыпьте немного перетертой лимонной кожуры. И продукт ценный не выкинете, и здоровье укрепите!
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