Почему некоторые хозяйки не выбрасывают лимонные корки

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Лимонную цедру, оставшуюся от сочных и кислых лимонов, обычно используют в приготовлении выпечки. В пироги и пирожные ее добавляют перетертой и в небольшом количестве. Но куда деть оставшуюся лимонную кожицу? Вот что делают некоторые хозяйки.В составе цедры много полезного — витамины A, B, C, PP, эфирные масла, фолиевая и пектиновая кислоты, фитонциды и кумарины. Лимонная кожица помогает в профилактике тромброза, варикоза, при очистке печени и сосудов.Помимо выпечки цедру можно добавлять и в напитки. Делаете чай — добавьте не мякоть лимона, а цедру. Варите компот — насыпьте немного перетертой лимонной кожуры. И продукт ценный не выкинете, и здоровье укрепите!