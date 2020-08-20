Названы средства гигиены, которые могут вызвать рак

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Ученые из США создали список из 45 опасных предметов, которые могут спровоцировать развитие ожирение, диабета и даже онкологических заболеваний. Примечательно, что в список вошли некоторые средства гигиены, которыми люди пользуются каждый день.Опасными были признаны соединения полибромированных дифениловых эфиров, а также группы перфторалкильных и полифторалкильных. Эти вещества могут привести не только к ожирению и диабету, а ещё провоцируют проблемы с сердцем, задержки интеллектуального развития, проблемы с щитовидной железой, бесплодие, а также онкологические заболевания, включая рак молочной железы и яичников.Указанные выше опасные вещества часто используют при изготовлении зубных нитей."В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям", - предупреждают американские учёные.