Ожирение печени: причины, которые часто недооцениваются

Причины, способствующие ожирению печени, часто присутствуют в жизни людей в виде определенных привычек, опасность которых в этом плане, увы, недооценивается. О проблеме рассказали специалисты Немецкого фонда печени.Медики предупреждают: накопление печенью лишнего жира – очень опасный процесс. Он сопряжен с высоким риском воспаления, способного перерасти в жировой гепатит, затем в фиброз, далее в цирроз, и, в конечном итоге, рак. При этом причинами ожирения печени могут быть безобидные на первый взгляд обстоятельства. Злостность этих факторов часто недооценивается, говорят эксперты.Умеренное, но регулярное употребление алкоголя. Казалось бы, один или два стакана вина в день – это совсем не ужасно. Но именно постоянная выпивка, пусть и не в высоких дозах, может нанести по печени сокрушительный удар. В таких случаях люди часто убеждены, что они не пьют слишком много, и они даже не замечают, какое количество на самом деле приходится перерабатывать их печени, констатируют медики.«Любой человек, употребляющий алкоголь длительное время, рискует заполучить жирную печень вместе с присущими ей рисками цирроза и рака», - предупреждают представители фонда.Они приводят цифры количества спиртного, которое ассоциируется с низким риском ожирения печени:у мужчин – 24 грамма алкоголя в день, что эквивалентно половине литра пива,у женщин – 12 граммов в день.Недостаточная активность. Ученые отмечают, что в последние годы значительно возросло число случаев ожирения печени у людей, которых невозможно упрекнуть в злоупотреблении алкоголем.Причиной этой формы ожирения печени является в первую очередь недостаток физических упражнений. Самому высокому риску заполучить неалкогольную жировую болезнь печени подвержены люди, которые, помимо того, что мало двигаются, употребляют пищу с высоким содержанием углеводов. Печень превращает углеводы, такие как глюкоза и фруктоза, в жир. Если они потребляются в избытке, этот жир начинает складироваться в печени.Промышленные сладости. Употребление готовых сладких изделий – еще один недооцененный аспект проблемы жирной печени. По словам немецких гепатологов, такие продукты содержат в себе различные подсластители, усвоение которых способствует выработке жира. Среди них – та же фруктоза, изоглюкоза, разнообразные сиропы.Диабет. Когда развивается предиабет и диабет, в крови повышается содержание некоторых веществ-переносчиков, таких как интерлейкины и факторы некроза опухолей. Через печень проходит особенно большое количество крови, и эти вещества увеличивают риск воспаления ее тканей, способствующего ожирению. Проблема в том, что диабет зачастую диагностируется с большим опозданием, когда вызванные им нарушения оказываются уже достаточно серьезными. Кроме того, уязвимость печени у диабетиков часто недооценивается, поскольку наиболее слабыми у них считаются кровеносные сосуды, глаза, почки. Нередко, когда человеку с диабетом диагностируют поражение печени, выясняется, что оно достигло драматических масштабов.