Ученые рассказали о простом способе избежать преждевременной смерти

Физическая активность любой интенсивности полезна, но серьезные нагрузки позволяют избежать преждевременной смерти, как выяснили ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Статью, в которой рассказывается о простом способе сохранить здоровье, опубликовал журнал Nature Medicine.В исследовании приняли участие 96 000 человек, которые носили трекер, отслеживающий физическую активность. Ученые хотели выяснить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности снизить риск преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности. Для этого они рассчитывали расход энергии (PAEE) у добровольцев.Отметим, что врачи сегодня советуют быть физически активным каждый день, а в неделю уделять 150 минут упражнениям средней интенсивности (быстрая ходьба) или 75 минут упражнениям высокой интенсивности (бегу). Многие предыдущие исследования показывали, что активность умеренной и высокой интенсивности приносит больше пользы для здоровья, чем легкая активность, но было не ясно, связано ли это с тем, что она вносит большой вклад или оказывает дополнительную пользу.У участников текущего исследования средний показатель PAEE составил 40 кДж/кг/день, треть которого приходится на активность умеренной интенсивности. В течение периода наблюдения (3,1 года) умерли 732 человека. Проанализировав имеющиеся данные, ученые обнаружили, что увеличение расхода энергии любой интенсивности было тесно связано с более низким риском преждевременной смерти.