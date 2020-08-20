Ученые рассказали о простом способе избежать преждевременной смерти

Физическая активность любой интенсивности полезна, но серьезные нагрузки позволяют избежать преждевременной смерти, как выяснили ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Статью, в которой рассказывается о простом способе сохранить здоровье, опубликовал журнал Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 96 000 человек, которые носили трекер, отслеживающий физическую активность. Ученые хотели выяснить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности снизить риск преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности. Для этого они рассчитывали расход энергии (PAEE) у добровольцев.

Отметим, что врачи сегодня советуют быть физически активным каждый день, а в неделю уделять 150 минут упражнениям средней интенсивности (быстрая ходьба) или 75 минут упражнениям высокой интенсивности (бегу). Многие предыдущие исследования показывали, что активность умеренной и высокой интенсивности приносит больше пользы для здоровья, чем легкая активность, но было не ясно, связано ли это с тем, что она вносит большой вклад или оказывает дополнительную пользу.

У участников текущего исследования средний показатель PAEE составил 40 кДж/кг/день, треть которого приходится на активность умеренной интенсивности. В течение периода наблюдения (3,1 года) умерли 732 человека. Проанализировав имеющиеся данные, ученые обнаружили, что увеличение расхода энергии любой интенсивности было тесно связано с более низким риском преждевременной смерти.
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