Кому противопоказана вакцина против коронавируса?

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Ограничения при вакцинации от коронавируса схожи с теми, что накладывают при вакцинации от гриппа. В частности, нельзя вакцинировать больных людей, у которых температура тела превышает 37 градусов. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил иммунолог Владислав Жемчугов.Также вакцинировать нельзя людей, которые недавно употребляли алкоголь.«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», – сказал доктор Жемчугов.Специалист также советует не стесняться задавать любые интересующие вопросы перед вакцинацией.«Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть», – посоветовал специалист.Напомним, что в России планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса через месяц. Вакцинация будет добровольной для всех.