Один из самых крупных скандалов в истории фармакологии набирает силу

Еще в 2011 году американские эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний официально объявили об опиоидной эпидемии в стране. Опиоидные препараты относятся к наиболее часто выписываемым средствам в стране. Минюст США заявляет: в 2016 году от передозировки опиоидными средствами скончались 64000 человек. В 90-х на рынок вышел препарат OxyContin, предназначенный для лечения пациентов с болевым синдромом средней и высокой интенсивности. Он буквально озолотил компанию Purdue. Изначально медики опасались возможного развития зависимости вследствие приема этого средства. Однако агрессивная маркетинговая стратегия OxyContin все изменила.OxyContin продвигался как лекарство, "с которого стоит начинать и с которым стоит оставаться". Причем, речь шла не только о боли, вызванной операциями, раком, но и о хронической боли. Об этом говорили врачи и некоторые чиновники от здравоохранения. Подтверждены факты взяток медикам в обмен на назначение средства, а также распространения OxyContin на черном рынке.Это препарат с чистым оксикодоном и формулой медленного высвобождения. Он выпускается в дозировках 10, 80 и 160 миллиграммов, превосходя по силе любое опиоидное средство на американском рынке. При этом известно, что компания Purdue не проводила клинических исследований на предмет аддиктивных свойств препарата. Но она все равно получила официально "добро" на выпуск с инструкцией, которая называла препарат более безопасным по сравнению с другими болеутоляющими.Как передает "Vademecum", по последним данным, компания получила множество исков от государственных структур, вынужденных покрывать расходы на средство, и от пациентов лично. Более 2600 исков заставили компанию объявить о своем банкротстве. Американские штаты заявили о взыскании 2,2 триллиона долларов с Purdue за ущерб, нанесенный недобросовестным маркетингом.Компания, по мнению юристов, способствовала опиоидному кризису и умышленно умалчивала о рисках. За 1999-2016 годы передозировка препаратом убила 450000 человек. к примеру, Калифорния и Нью-Йорк требуют от Purdue 192 миллиарда и 165 миллиарда соответственно. Пока конфликт урегулирован только с Оклахомой. Минюст США подал иск более чем на 18 миллиардов долларов. Представители компании отрицают причастность к опиоидной эпидемии.