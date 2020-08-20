Эффект плацебо позволит заменить некоторым пациентам реальные лекарства

Университет Мичигана установил, насколько силен эффект плацебо. Причем, ученых интересовали те случаи, когда человек знал об отсутствии в средстве активных лекарственных ингредиентов. Несмотря на это знание, "пустышка" нередко помогала справиться со стрессом. Данный эффект известен как правдивое плацебо.В рамках исследования двум группам добровольцев показали изображения, вызывающие сильный эмоциональный стресс. При этом обе группы использовали спрей для носа с физраствором. Но лишь одна группа знала про эффект правдивого плацебо и о том, что спрей содержит только соленую воду. Другая группа знала лишь то, что спрей нужен ученым для регистрации физиологических реакций добровольцев.Удивительно, но эффект плацебо помог первой группе справиться с негативными эмоциями, о чем говорили их личные показания и состояние головного мозга (через пару секунд после использования плацебо снижалась активность в зонах мозга, отвечающих за эмоциональный стресс). Значит, иногда можно обойтись и без лекарств, говорят исследователи.