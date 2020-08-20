Эффект плацебо позволит заменить некоторым пациентам реальные лекарства
В рамках исследования двум группам добровольцев показали изображения, вызывающие сильный эмоциональный стресс. При этом обе группы использовали спрей для носа с физраствором. Но лишь одна группа знала про эффект правдивого плацебо и о том, что спрей содержит только соленую воду. Другая группа знала лишь то, что спрей нужен ученым для регистрации физиологических реакций добровольцев.
Удивительно, но эффект плацебо помог первой группе справиться с негативными эмоциями, о чем говорили их личные показания и состояние головного мозга (через пару секунд после использования плацебо снижалась активность в зонах мозга, отвечающих за эмоциональный стресс). Значит, иногда можно обойтись и без лекарств, говорят исследователи.
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