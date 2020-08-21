Почему люди умнее, например, кур?

Почему люди умнее животных? Ученые обнаружили, что один молекулярный скачок в наших клетках явился ключом того, что люди стали самыми умными животными на планете.Размер мозга и сложность сильно различаться у позвоночных, но не ясно, как произошли эти различия. Люди и лягушки, например, развивается бок обок на протяжении 350 миллионов лет и имеют очень разные способности мозга. Тем не менее, ученые показали, что они используют удивительно похожий набор генов.Какое количество генов может генерировать широкий спектр размеров органов и их сложности? Это хороший вопрос. Ключ к нему лежит в процессе, известном как альтернативный сплайсинг. Это когда генные продукты собраны в белки, которые являются некими строительными блоками. В альтернативном сплайсинге, фрагменты генов, называемые экзонами, перемешиваются, чтобы создать различные формы белка. Он также позволяет клетке производить более одного белка из одного гена, так что общее число различных белков в клетке значительно превосходит число доступных генов.Исследователи обнаружили PTBP1 - это белок, который способен приобретать другую форму различных животных. Они обнаружили, что наличие подобного белка PTBP1 развязывает каскад событий, в которых клетка превращается в нейрон. Итак, что же это значит? Это возможно, что переключение между двумя версиями PTBP1 могло повлиять на сроки, когда нейроны производятся в зародыше таким образом, это создает различия в морфологической сложности и размере головного мозга человека и животного.