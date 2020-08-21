Ученые нашли алгоритм вычисления потенциального изменника

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Будучи преданными партнеру или другу, иногда, измены становятся для нас неожиданным ударом. Тем не менее, исследователи обнаружили, что на самом деле, изменник может давать о себе знать заранее. Они говорят, что люди, склонные к изменам, становятся более позитивными и менее вежливыми перед актом покушения на ваши чувства.Исследователи из Корнельского университета, Университета штата Мэриленд и Университета Колорадо, основывались на серии лингвистических улик, которые могут предсказать, когда или сможет ли ваш партнер пойти на измену.«Язык может многое рассказать о человеческих отношениях. Язык есть социальный сигнал, который мы пытаемся расшифровать», - сказал Кристиан Данеску-Никулеску-Мизил, Корнелл доцент информатики.В ходе исследования влюбленные пары играли в онлайн-версию настольной дипломатической игры. В войнах, начатых в игре, два или более страна побеждают противника эффективнее, так что игроки должны создавать альянсы для желанной победы. Каждый раунд игры начинается с «дипломатического обсуждения или переговоров». Но так как конечной целью является исключение одного игрока, в конечном счете, реверансы и выпады обернуться против союзника.Исследователи проанализировали данные 145000 переговоров в 249 онлайн-играх между парами игроков. Они соответствовали парам игроков, чьи отношения закончились предательством с аналогичными последствиями. Рисование алгоритмами, разработанными предыдущими исследователями они выглядели примерно так: у людей, подверженных к измене в рече присутствовало больше вежливости и таких предлогов как «рядом», «затем», требований («я считаю», «я думаю, что»), временных оборотов («по-прежнему») или сравнений («столько, сколько», «после»).