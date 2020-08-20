Ароматические палочки могут вызвать рак

Ученые выяснили, что дым от ароматических палочек может быть более токсичными для клеток организма, чем сигаретный дым! Исследование показало, что благовония ладана более мутагенный, генотоксичный и токсичный, чем сигаретный дым. Это означает, что они способны вызвать генетические мутации, и вызывают изменения в ДНК клеток, что может привести к раку.Исследователи хотели оценить опасность для здоровья, связанную с использованием благовоний в доме. Под руководством доктора Ронг Чжо из Южно-Китайского технологического университета, команда исследователей решила проверить влияние дыма ладана на клетки и сравнить его с последствиями сигаретного дыма.Они проверили два типа ладана. Оба содержат Agarwood и сандаловое дерево, которые являются одними из наиболее распространенных ингредиентов. Затем они сравнили эффект дыма ладана и сигаретного дыма на клетках яичника на хомяках. Было установлено, что фимиам оказался более мутагенным, цитотоксическим и генотоксичным, чем сигаретный дым. Это означает, что аромапалочки содержат химические свойства, которые могут изменить генетический материал, такой как ДНК в клетках, и, следовательно, вызывать мутации. Кроме того, мутагены, генотоксины и цитотоксины были связаны с развитием рака.Дым от ароматических палочек, используемых в исследовании, был сделан из ультратонких и мелких частиц, и, как они дышали легко, поэтому, вероятно, иметь негативные последствия для здоровья, говорят исследователи. Дым от ароматических палочек четырех содержит 64 соединения.