Ученые нашли выход в проблеме ночного недержания мочи

Исследователи сообщили способ борьбы с ночным недержанием мочи и, тем самым, повысить качество жизни больных гинекологическими и воспалительными заболеваниями.Недержание мочи или ночной энурез, вызывает стресс как у детей, так и у взрослых, а также у их родителей или опекунов. В исследование, ученые обнаружили, что повторяющаяся сакральная процедура магнитной стимуляции может успешно снизить частоту походов в туалет во время сна.Во время исследования, проведенном в Асьюте больницы Египета, 41 пациент был разделен на две группы, получающие либо реальную магнитную стимуляцию или плацебо стимуляцию с помощью того же оборудования и процедур. Каждый участник прошел 10 сеансов, пять раз в неделю. Магнитный стимулятор был помещен на крестцовый отдел позвонка в нижней части спины и получал 15 Гц импульсов в течение 10 секунд.В настоящем исследовании магнитная стимуляция может вызвать повышенное возбуждение или повышенное торможение нейронов повторного поглощения норадреналина и серотонина. Среднее число еженедельных эпизодов ночного недержания мочи снизилось с 5,7 до 0,3 в неделю после окончания лечения для реальной группы по сравнению с 6,5 до 1,8 недели после мнимой стимуляции. Хотя процедура привела к улучшению (эффект плацебо), улучшение у группы, получавшей реальное лечение, продолжилось через месяц, тогда как вторая группа вернулась в исходное состояние в течение последующей недели.