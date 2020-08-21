Какие инфекции и болячки можно подхватить в примерочных

Общественные места, где можно подцепить инфекции, – это не только туалеты. Немало недугов можно подхватить и в обычной примерочной, где до вас побывал человек с той же простудой. Но не только ОРВИ опасны эти комнатки в магазинах.Слышали про платяную вошь? Насекомое очень неприятное, которое с легкостью перескакивает с вещей на волосы человека. Затем кровососущие насекомые провоцируют зуд в местах укусов, а обнаружить их очень сложно. Платяная вошь очень маленькая и мастерски прячется в швах и складках одежды. Слюна насекомых также способна провоцировать аллергическую реакцию – на месте укуса, кроме зуда и жжения, может развиться серьезный отек.Чесотка – заболевание, которое вполне можно подхватить в примерочной через одежду или касаясь стен и других предметов. Опасность в том, что недуг проявляется только на вторые сутки после заражения, поэтому уже больной человек может отправиться за покупками и распространять инфекцию.Ну и напоследок – большая группа грибковых заболеваний. Вы можете померить обувь, уже бывшую на ногах у кого-то, или встать ногами на коврик внутри примерочной. Грибок стоп и ногтей лечится очень долго, поэтому стоит озаботиться покупкой одноразовых носков заранее.