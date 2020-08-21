Кардиолог Беленков назвал шесть признаков слабого сердца
Кардиолог, профессор РАН, академик Юрий Беленков назвал шесть признаков слабого сердца, приняв участие в программе «О самом главном» на телеканале Россия-1.
Первый: одышка, ощущаемая во время действий, требующих даже совершенно небольшого физического напряжения.
Второй: учащенное сердцебиение, способное возникать не только при каком-то усилии, но и в состоянии покоя.
Третий: отеки ног, появляющиеся в лодыжках и усиливающихся к вечеру.
Четвертый: кашель, не связанный с простудными инфекциями.
Пятый: сильная усталость, несоразмерная нагрузкам. Шестой: необъяснимая бледность кожи.
Беленков добавил, что названные признаки часто означают развитие сердечной недостаточности, способной стать предвестником инфаркта.
Кардиолог уточнил, что проблемы с сердцем начинают возникать у мужчин уже в возрасте после 35 лет. Женщины обычно сталкиваются с этой проблемой после менопаузы, ближе к 60 годам.
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