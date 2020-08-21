Прием витамина С для профилактики простуды может быть опасен

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Витамин С не обладает нужным профилактическим эффектом в отношении простудных инфекций и постоянно принимать его нет смысла. Более того, это небезопасно для организма, сообщил врач Андрей Тяжельников.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что вопреки распространенному мнению о пользе витамина С предотвратить простудные и иные заболевания он не способен.«Витамин С, когда он в норме, повышает сопротивляемость к заболеваниям, однако прямым профилактическим эффектом не обладает», - заметил специалист.Медик добавил, что употреблять его круглогодично бессмысленно и даже опасно. Слишком высокая доза витамина С может негативно сказаться на функционировании почек и поджелудочной железы, а также «вызвать другие неприятности», предупредил врач.Почему же тогда прием витамина С часто рекомендуется заболевшим людям? Отвечая на вопрос, эксперт пояснил: это связано с тем, что организм человека при заболевании расходует больше витамина для своего восстановления.При этом он подчеркнул, что употреблять искусственные витамины можно строго по рекомендации врача, когда отсутствует природный оригинал. Синтетические витамины не могут быть полноценной заменой свежим овощам и фруктам, содержащим витамин С.«ОРВИ и гриппом может заразиться даже крепкий и здоровый человек, но, обладая сильным иммунитетом, он может перенести заболевание легче. Единственным надежным способом защититься от гриппа является вакцинация», - цитирует врача агентство городских новостей «Москва».