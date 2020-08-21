Антибиотики снижают эффективность контрацептивов

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Исследование показало, что лекарства из категории антибиотиков могут делать контрацептивы менее эффективными. А поэтому партнерам нужно принимать дополнительные меры предосторожности при занятиях сексом.Если женщина принимает антибиотики одновременно с контрацептивами, риск запланированной беременности вырастает, как показало исследование. Эксперты советуют женщинам с рецептами на антибиотики использовать дополнительные или альтернативные формы контрацепции вроде презервативов в качестве мер предосторожности. Наблюдения показали, что лекарства из категории антибиотиков уменьшают эффективность гормональных контрацептивов.Авторы этих наблюдений из США изучили национальную базу данных, в которой зафиксированы побочные эффекты антибиотиков.Среди принимающих эти лекарства женщин уровень незапланированных беременностей был в 7 (!) раз выше, чем при приеме других лекарств. Подозрения о том, что антибиотики влияют на процесс контрацепции, возникли еще в начале 1970-х, но убедительных доказательств получено не было. Теперь они предоставлены в ходе нового исследования, опубликованного в British Medical Journal.Его авторы проанализировали нежелательные побочные эффекты антибиотиков. Не все они действовали одинаково. Когда среди принимаемых женщинами лекарств были распространенные препараты рифампицин и рифабутин для лечения туберкулеза и менингита, вероятность незапланированной беременности была в 13 раз выше, чем у женщин на контрацептивах, не получавших антибиотики.