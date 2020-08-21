Прием опиоидных обезболивающих приводит к возникновению особых антител

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У людей, принимавших опиоидные обезболивающие средства из-за болей в спине, производятся антитела против опиоидов. Эти антитела могут способствовать возникновению некоторых негативных побочных эффектов в результате длительного употребления опиоидов. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета, передает Eurek Alert.По мнению ученых, вакцина, стимулирующая иммунный ответ против опиоидов, может снизить проблемы, возникающие из-за злоупотребления этими опиоидами, и частоту возникновения побочных эффектов от их приема.Специалисты обнаружили антитела против опиоидов у 10 из 19 пациентов, принимавших опиоиды для лечения хронической боли в пояснице. Те, кто принимал более высокие дозы опиоидов, имели более сильный ответ со стороны иммунитета (уровень антител у них был выше). Контрольная группа из 3 пациентов, которые не принимали опиоиды, имела очень низкие уровни антиопиоидных антител.Ранее было уже известно, что иммунная система может вырабатывать антитела против психоактивных препаратов. Хотя сами химические вещества препаратов слишком малы для того, чтобы их могла распознать иммунная система, они могут связываться с крупными белками в крови. А иммунный ответ происходит как реакция на эти связанные элементы.