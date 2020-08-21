Нужно или нет снимать кожуру с яблока, прежде чем его съесть
Но что говорит наука? В кожуре яблока есть витамины А и С, кальций, железо и фосфор, полезные антиоксиданты. В некоторых странах из нее даже готовят препараты, призванные замедлить развитие онкологии.
Но есть большое но. Некоторые производители, пытаясь увеличить срок хранения яблок, покрывают фрукты воском, который неполезен для человека. Поэтому, если вы хотите получить витамины и микроэлементы из кожицы, тщательно промойте фрукты под горячей водой, чтобы смыть вредный воск.
В этом случае кожуру можно и нужно есть, а воск не спровоцирует частые аллергические реакции и не навредит здоровью детей.
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