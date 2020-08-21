Немецкие медики выяснили, как влияет на здоровье стакан воды натощак
1. Очищение организма
Ночью в теле накапливаются токсины и мертвые клетки, вода ускоряет их выведение.
2. Улучшение обмена веществ
Стакан воды натощак ускоряет метаболизм до 24%, что предотвращает набор лишнего веса. Только она должна быть комнатной температуры — холодная повышает аппетит.
3. Избавление от изжоги и расстройства пищеварения
Снижая кислотность в желудке, вода облегчает связанные с этим явления.
4. Цвет лица
Обезвоживание заметно ухудшает состояние кожи. По результатам исследования, ежеутренние 500 мл воды сделают лицо сияющим.
5. Красота волос
Волосы на четверть состоят из воды, и ее недостаток делает их хрупкими. Укрепить шевелюру поможет обильное питье в любое время суток.
6. Профилактика заболеваний почек
Вода натощак не даст образоваться камням в почках.
7. Укрепление иммунитета
Стимулируя лимфатическую систему, вода натощак помогает иммунитету бороться с инфекциями.
Пить лучше не кипяченую воду, а бутилированную. Суточная норма потребления — 30-50 миллилитров на килограмм веса, значит, при весе в 60 килограммов вы должны выпивать около двух литров воды в день, из которых один стакан — утром сразу после пробуждения.
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