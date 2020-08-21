Немецкие медики выяснили, как влияет на здоровье стакан воды натощак

Выпивать с утра стакан воды натощак, что наперебой советуют все бьюти-блогеры, действительно хорошо для организма, установили немецкие медики. Издание Focus, опубликовавшее результаты их исследования, перечислило семь плюсов от этой полезной привычки.1. Очищение организмаНочью в теле накапливаются токсины и мертвые клетки, вода ускоряет их выведение.2. Улучшение обмена веществСтакан воды натощак ускоряет метаболизм до 24%, что предотвращает набор лишнего веса. Только она должна быть комнатной температуры — холодная повышает аппетит.3. Избавление от изжоги и расстройства пищеваренияСнижая кислотность в желудке, вода облегчает связанные с этим явления.4. Цвет лицаОбезвоживание заметно ухудшает состояние кожи. По результатам исследования, ежеутренние 500 мл воды сделают лицо сияющим.5. Красота волосВолосы на четверть состоят из воды, и ее недостаток делает их хрупкими. Укрепить шевелюру поможет обильное питье в любое время суток.6. Профилактика заболеваний почекВода натощак не даст образоваться камням в почках.7. Укрепление иммунитетаСтимулируя лимфатическую систему, вода натощак помогает иммунитету бороться с инфекциями.Пить лучше не кипяченую воду, а бутилированную. Суточная норма потребления — 30-50 миллилитров на килограмм веса, значит, при весе в 60 килограммов вы должны выпивать около двух литров воды в день, из которых один стакан — утром сразу после пробуждения.