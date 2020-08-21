Почему после мороженого начинает болеть голова

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Головная боль — нередкое следствие слишком быстрого и рьяного поедания холодного мороженого. Медики называют такой эффект «холодовой болью» и до сих пор спорят о причинах ее появления.Боль от мороженого возникает спустя несколько секунд после поедания лакомства или холодного питья. Она резкая и пронзает голову, но быстро затихает, оставляя только неприятные воспоминания.Наиболее вероятная гипотеза — холод воздействует на раздражители верхнего неба во рту. Нервные окончания, на которые попадает холодный продукт, быстро реагируют на внезапный холод, посылая сигнал паники в мозг. Одновременно с этим резко сужаются сосуды головного мозга, но затем расширяются. Скорее всего, именно этот спазм сосудов и провоцирует быстро возникающую и быстро проходящую боль.Но есть и альтернативная точка зрения — о скорости поедания мороженого. Люди, которые едят мороженое быстро, в два раза чаще страдают «холодовой болью», чем любители есть медленно, постепенно и размеренно, смакуя каждый кусочек.