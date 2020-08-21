Какие опасности таит в себе питьевая вода в бутылках

Вода жизненно необходима людям. Чтобы утолить жажду, порой приходится бежать в магазин за бутылочкой прохладной воды. Однако не всегда продаваемый продукт безопасен.МикропластикВ 2018 году был проведен анализ 259 видов бутилированной воды со всего мира. В 93% исследуемых образцов был обнаружен микропластик. Хотя данных о его воздействии на здоровье пока что мало, в животных моделях и эпидемиологических исследованиях была обнаружена корреляция между воздействием пластика и опасными для здоровья состояниями.Вредные химикаты и канцерогеныИсследование, опубликованное в октябре 2018 года в журнале Water Research, показало, что фталаты – вещества, добавляемые в пластмассу при изготовлении бутылок, могут быть связаны с повышенным риском рака. Ученые проанализировали бутилированную воду в 21 стране и обнаружили, что хотя серьезной проблемы для общественного здравоохранения это не представляет, возможно воздействие на гормон эстроген.