Какие опасности таит в себе питьевая вода в бутылках
Микропластик
В 2018 году был проведен анализ 259 видов бутилированной воды со всего мира. В 93% исследуемых образцов был обнаружен микропластик. Хотя данных о его воздействии на здоровье пока что мало, в животных моделях и эпидемиологических исследованиях была обнаружена корреляция между воздействием пластика и опасными для здоровья состояниями.
Вредные химикаты и канцерогены
Исследование, опубликованное в октябре 2018 года в журнале Water Research, показало, что фталаты – вещества, добавляемые в пластмассу при изготовлении бутылок, могут быть связаны с повышенным риском рака. Ученые проанализировали бутилированную воду в 21 стране и обнаружили, что хотя серьезной проблемы для общественного здравоохранения это не представляет, возможно воздействие на гормон эстроген.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий