Фруктоза признана крайне опасной для беременных и кормящих женщин

Если беременная или кормящая женщина потребляет много фруктозы в ее обменных процессах и составе грудного молока может произойти множество сдвигов, которые изменят метаболизм ребенка. Это установил Университет Отаго.Ученые добавляли фруктозу в рацион самок морских свинок до и во время их беременности, что провоцировало долгосрочные и значительные изменения в показателях свободных жирных кислот, циркулирующих в крови потомства и в молоке матерей. Притом, само потомство фруктозу вообще не потребляло.В рамках эксперимента на фруктозу приходилось до 16,5% калорийности рациона животных. У людей, придерживающихся так называемой Западной диеты, процент доходит до 14% от общего потребления калорий. Изменение в обмене веществ матерей приводило к стойким сдвигам в метаболизме жиров в целом. Ранее ученым уже было известно, что повышенный уровень свободно циркулирующих жирных кисло увеличивает риск ожирения, инсулиновой резистентности, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.При этом после потребления фруктозы однозначно увеличивается синтез жирных кислот. По словам ученых, это порочный круг, который могут разорвать будущие матери и кормящие женщины, отказавшись от обилия фруктозы и рафинированного сахара, которого много в сладкой газировке и прочих вредных продуктах и напитках.