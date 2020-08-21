Чиновники повысят уровень йода в рационе россиян

На полках магазинов появится больше йодированной соли, ее использование станет обязательным для приготовления пищи в больницах, образовательных учреждениях, воинских частях, а в ряде регионов страны - при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Соответствующий законопроект должен поступить на рассмотрение в Госдуму этой осенью.Законопроект лоббирует главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. Он подчеркивает: каждый год более 1,5 миллиона взрослых и 650000 детей с болезнями щитовидной железы нуждаются в помощи. И нередко проблемы вызваны дефицитом йода.Если документ примут, производителей обяжут обогащать йодидом калия всю пищевую соль в упаковках весом менее 5 килограммов. Что касается хлебобулочных изделий, то их насыщать йодом можно как используя йодированную соль, так и другие разрешенные в пищевой промышленности способы. Производить это будут по решению региональных властей.Согласно официальной статистике, в среднем россияне употребляют 40-80 микрограммов йода в день, что в 3 раза меньше установленной нормы. 70% йода поступают в тело с продуктами питания. Регионы, где распространены заболевания щитовидной железы, вызванные дефицитом йода: республики Тыва, Карелия, Чувашия, Алтайский край, Брянская область, Республика Крым и регионы Северного Кавказа.При хроническом дефиците развиваются умственная и физическая отсталость детей, кретинизм, заболевания щитовидной железы (зоб, опухоли, тиреотоксикоз, гипотиреоз), бесплодие. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10-15%, а сельского - 13-35%. По мнению авторов законопроекта, медицинские противопоказания к употреблению в пищу йодированной соли отсутствуют, а передозировки исключены