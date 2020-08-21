Способен ли витамин Е устранить следы от шрамов?
Гипертрофированные рубцы не только придают вам потрепанный внешний вид, они также могут оказаться болезненными. Таким образом, вопрос, который возникает у ученых в том, что есть что-то, что может помочь в уменьшении этих шрамов.
На самом деле, витамин Е выступает в качестве единственного эффективного и популярного средства, которое может помочь вам избавиться от этих уродливых следов на коже. Витамин Е широко доступен. Его можно встретить как в жидкой форме, так и в ампулах.
Витамин Е является жирорастворимым антиоксидантом, который уменьшает образование свободных радикалов и увеличивает выработку коллагена, который отвечает за эластичность и прочность кожи.
Исследование показало, что применение витамина Е на регулярной основе помогает в заживлении даже старых рубцов, растяжек или шрамов.
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