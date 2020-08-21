Счастье буквально может разбить вам сердце

Новое исследование показывает, что резкие порывы счастья могут вызвать синдром кардимиопатии такоцубо (СКТ), более известный как «синдром разбитого сердца», которое характеризуется внезапным временным ослаблением сердечной мышцы.Может ли человек умереть от счастья? Ответ : Да!Это относительно редкое заболевание впервые было описано в 1990 году. Как правило, ему сопутствуют такие симптомы как эмоциональный дистресс, печаль, гнев, страх или даже боль в груди или одышка, что может привести к инфаркту.Исследователи систематически проанализировали данные пациентов с диагнозом СКТ во всем мире, и обнаружили, что большинство из них впервые испытали признаки этого заболевания в момент наивысшей радости.Ученые впервые проанализировали данные 1750 пациентов с диагнозом СКТ из 9 различных стран мира. Из 485 пациентов 96 % пострадали от стрессовых событий, произошедших в их жизни, таких как смерть или потеря близкого человека или трудности и проблем в отношениях. Один пациент страдал ожирением после того, как однажды, застрял в ванне. Но остальные 20 пациентов имели те или иные повреждения сердца, которые были вызваны радостными событиями в их жизни, включая день рождение, свадьбу или победу их любимой команды.Елена Харди из университетской больницы Цюриха в Швейцарии говорит: «Мы показали, что триггеры для СКТ могут быть более разнообразными, чем считалось ранее».