Счастье буквально может разбить вам сердце
Может ли человек умереть от счастья? Ответ : Да!
Это относительно редкое заболевание впервые было описано в 1990 году. Как правило, ему сопутствуют такие симптомы как эмоциональный дистресс, печаль, гнев, страх или даже боль в груди или одышка, что может привести к инфаркту.
Исследователи систематически проанализировали данные пациентов с диагнозом СКТ во всем мире, и обнаружили, что большинство из них впервые испытали признаки этого заболевания в момент наивысшей радости.
Ученые впервые проанализировали данные 1750 пациентов с диагнозом СКТ из 9 различных стран мира. Из 485 пациентов 96 % пострадали от стрессовых событий, произошедших в их жизни, таких как смерть или потеря близкого человека или трудности и проблем в отношениях. Один пациент страдал ожирением после того, как однажды, застрял в ванне. Но остальные 20 пациентов имели те или иные повреждения сердца, которые были вызваны радостными событиями в их жизни, включая день рождение, свадьбу или победу их любимой команды.
Елена Харди из университетской больницы Цюриха в Швейцарии говорит: «Мы показали, что триггеры для СКТ могут быть более разнообразными, чем считалось ранее».
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