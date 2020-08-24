Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете

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Завтрак людей, страдающих диабетом, должен содержать клетчатку, белок и некоторые углеводы, чтобы уровень сахара в крови не падал слишком низко и не повышался резко, а организм получал нужные питательные вещества. Для этого врачи рекомендуют диабетикам включать в первый прием пищи определенные продукты.Диабет – это состояние, требующее регулярного контроля: диабетики должны внимательно относиться к каждому приему пищи, поскольку их питание имеет прямое влияние на уровень сахара в крови. Его длительный дисбаланс может способствовать серьезным осложнениям, включая болезни сердца и повреждение других жизненно важных органов. Люди с диабетом также были включены в категорию высокого риска по заражению коронавирусом, и в условиях пандемии им приходится проявлять еще большую осторожность, когда дело касается рациона.Врачи констатируют, что завтрак является очень важным приемом пищи для диабетиков, поскольку долгое голодание может быть вредным для них, если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара в крови.«Завтрак при диабете должен насыщать организм питательными веществами, в которых он нуждается, а также препятствовать колебаниям глюкозы в крови. Некоторые продукты особенно эффективно помогают организму людей, болеющих им, держать уровень сахара под контролем», - приводит рекомендацию специалистов издание Times Now.Псиллиум (шелуха подорожника). Образуемая им гелеобразная субстанция после поглощения очень эффективно замедляет процесс расщепления и усвоения глюкозы организмом, что предотвращает ее резкий подъем. Исследование показало: у пациентов с диабетом 2 типа, принимающих его перед едой, улучшаются показатели сахара в крови натощак и уровня гликированного гемоглобина HbA1c. Они употребляли его в количестве 5 граммов дважды в день – за тридцать минут до завтрака и ужина. Вдобавок псиллиум является хорошей пробиотической пищей, которая обеспечивает лучшее пищеварение и здоровье кишечника.Фруктовые смузи. Смеси, например, с бананами, ягодами, киви, обеспечивают организм питательными веществами и клетчаткой. Их натуральные сахара могут помочь обеспечить людей с диабетом нужным количеством углеводов без использования сахара.Овсянка. Овес является одним из самых волокнистых продуктов: его волокна, так называемые бета-глюканы, снижают не только уровень сахара в крови, но и холестерина. Овсяная каша, добавление овса в смузи хорошо насыщают и помогают контролировать диабет. Овес считается одним из самых полезных завтраков для похудения.Омлет. Легкий для усвоения, с высоким содержанием белка, омлет – это отличный выбор для завтрака при диабете, безопасного в плане возможного уровня сахара в крови. Врачи рекомендуют сочетать блюдо из яиц с овощами – помидорами, луком, грибами, кабачками и т.п. Это обогатит его важными питательными веществами, клетчаткой, усилит защиту от всплесков глюкозы в крови.Арахис. Обладая низким гликемическим индексом, арахис не провоцирует повышения уровня глюкозы в крови, что делает его одним из самых подходящих продуктов людям с диабетом. Отдельный плюс – защита сердечной системы, страдающей у диабетиков от влияния на сосудистую ткань повышенного сахара в крови. Установлено, что арахис, употребляемый вместе с едой, препятствует резкому скачку липидов и триглицеридов – жиров, способствующих развитию артериальной жесткости.