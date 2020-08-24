Сливочное масло полезно есть даже худеющим

Сегодня диетологи констатируют: сливочное масло получило незаслуженно плохую репутацию в том, что касается его воздействия на здоровье. На самом деле его употребление дает много оздоровительных эффектов и полезно даже худеющим людям.Из одной столовой ложки сливочного масла можно получить следующее:Белок: 0,12 гУглеводы: 0,01 гСахар: 0,01 гКлетчатка: 0 гНасыщенные жиры: 7,29 гМононенасыщенные жиры: 2,99 гПолиненасыщенные жиры: 0,43 гТранс-жиры: 0,47 гОднако, несмотря на высокое содержание калорий и жира, масло также содержит ряд важных питательных веществ: конкретно витамин А, необходимый для здоровья кожи, иммунной функции, хорошего зрения; а также витамин Е, поддерживающий здоровье сердца, действующий как антиоксидант, защищая клетки от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами из окружающей среды.Помимо того, продукт дает другие питательные вещества, включая витамины D и K2 рибофлавин, ниацин, кальций, фосфор. Многие исследования показали, что сливочное масло может иметь несколько преимуществ для здоровья, сообщает портал Food News.Полезно для кишечника. Продукт содержит масляную кислоту, оказывающую противовоспалительное действие на слизистую кишечника.Помогает уменьшить жировые отложения. Даже худеющие могут смело употреблять его. Сливочное масло помогает поддерживать здоровый обмен веществ благодаря бутирату – короткоцепочечной жирной кислоте, быстро используемой клетками в качестве источника энергии и потому не откладывающейся в жировые запасы. Согласно исследованиям, рацион, богатый короткоцепочечными жирными кислотами, может повысить способность организма сжигать жир и ускорять метаболизм, вдобавок улучшает функцию мышц.Еще это масло является хорошим источником йода, важного питательного вещества, поддерживающего здоровье щитовидной железы, регулирующей скорость метаболизма.Поддерживает хорошее состояние костей. Его витамин К2 (менахинон) активирует кальций-связывающее действие двух белков – матричного белка GLA и остеокальцина, способствующих здоровью костей и зубов.Нормализует баланс гормонов. Холестерин и насыщенные жиры масла являются важными питательными веществами, необходимыми организму для выработки важных гормонов – тестостерона, эстрогена, прогестерона, кортизола, адреналина. Употребление сливочного масла в умеренных количествах помогает оптимизировать производство гормонов.Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Благодаря его витаминному составу облегчается удаление излишка кальция из крови, что предотвращает его накопление в артериях. Кальцификации артерий является фактором смертей от сердечных заболеваний.Сколько есть? Потребление насыщенных жиров должно составлять менее 10 процентов от дневной нормы калорий. Сливочное масло полезно употреблять ориентировочно до 30 граммов в день.