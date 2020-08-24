Что есть беременным: необходимые и запретные продукты

Об этом важно знать всем женщинам, которые готовятся стать мамами.Что нельзя есть беременным? Если слушать знакомых и народные методы, то почти ничего. На самом деле, все обстоит немного иначе, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.В идеале, беременным стоит придерживаться диеты, но не для похудения, а для равномерного употребления всех необходимых продуктов. Такое спланированное питание позитивно влияет как на женщину, так и на ребенка.Что нужно есть беременным? Почти все! Просто в небольших количествах. И отдавать предпочтение стоит продуктам хорошего качества.Сколько нужно есть беременным?Очень распространенный миф о том, что во время беременности женщинам нужно есть «за двоих». На самом деле специалисты советуют увеличивать рацион в третьем триместре только на 300 ккал, есть девушка носит одного ребенка. Если двоих — на 600, если троих — 900. Переедание и набор лишнего веса как-раз таки могут спровоцировать проблемы с родами и здоровьем малыша.Что касается конкретных продуктов, то ограничения, конечно же, есть. Публикуем список продуктов от Национальной службы здравоохранения Великобритании, с которыми беременным нужно быть осторожными.Молочные продукты, сырыЕсли у беременной нету индивидуальной непереносимости лактозы, главная проблема заключается в пастеризации молока. Молоко без термической обработки может быть опасным, поскольку в нем живет множество бактерий.Сыры есть можно, но не всех видов. На ближайшие 9 месяцев под табу оказываются все сыры с плесенью: бри, камамбер, дор блю, горгонзола и остальные. Отдавайте предпочтение выдержанным сырам или мягким из пастеризованного молока (фета, халуми, моцарела).ЯйцаИсточник самого правильного и легко усваиваемого белка может таить в себе огромную опасность в виде сальмонеллеза. Чтобы уберечь себя от инфекций, стоит отказаться от сырых яиц и блюд, где они присутствуют — домашний майонез, яичница-глазунья, сырое тесто, яйца всмятку. Отдайте предпочтение яйцам, сваренным вкрутую, омлетам, выпечке — в них опасности нет.МясоНикакой слабой прожарки, мяса с кровью и, тем более, сырого мяса в рационе беременной женщины быть не должно. Как и в случае с молоком и с яйцами, в мясе может находиться множество бактерий, которые при соответствующей термической обработке погибают. В противном случае можно подхватить инфекцию. Например, листериоз, последствия которого могут спровоцировать выкидыш или мертворожденного ребенка. Паштет, печень стоит ограничить в рационе, ведь в них содержится большое количество витамина А. Это может быть вредно для развивающегося плода.РыбаС употреблением сырой рыбы в пищу нужно всегда быть осторожными, а на время беременности стоит вообще удержатся от нее в пользу термически обработанной. Вяленную и копченую рыбу также стоит отставить «на потом».Кроме того, старайтесь не выбирать океаническую рыбу, ведь в ней часто содержится большая концентрация метилртути. Старайтесь выбирать рыбу из чистых водоемов. И обязательно варите, запекайте или жарьте до полной готовности.Овощи и фруктыЕдинственная их опасность для беременных — это недостаточно тщательно вымыть плод перед едой. Ведь продукты из магазина проходят долгий путь через руки разных людей, пока попадут к вам домой. Продукты с грядки не безопасней: в почве, с которой они контактируют, живут бактерии ботулизма, токсоплазмоза и других опасных заболеваний.КофеинЭто не только кофе, но и зеленый чай, кола, энергетики, шоколад, некоторые медикаменты. Во время беременности кровь медленнее очищается от кофеина. Некоторые исследователи установили связь между употреблением кофеина и ограничением роста плода, снижением массы тела и т. д.Существует недостаточно доказательств, чтобы опровергнуть или подтвердить эффективность отказа от кофе касательно массы тела ребенка при рождении. Но специалисты рекомендуют беременным употреблять не более 200 мг кофеина в сутки. Приблизительно, это 2?3 чашки растворимого кофе.Продукты-аллергеныЕсли у беременной нет аллергической реакции на такие продукты как арахис, клубника, яйца, продукты красного цвета и подобные, ей не нужно от них отказываться. Исследования доказали, что употребление этих продуктов не влияет на вероятность того, что ребенок родится аллергиком.ВитаминыВо время вынашивания ребенка женщине необходимо получать достаточно микроэлементов и витаминов. Возможно получать все необходимое из сбалансированного рациона, но в некоторых случаях врачи могут назначить дополнительные витаминные комплексы. Ни в коем случае нельзя начинать пить витамины самостоятельно — неправильно подобранный препарат может нанести вред организму и матери, и ребенка.КлетчаткаЕй стоит уделить особое внимание. Особенно много ее содержится в миндале, бобах, черносливе. Но употреблять ее нужно правильно, не забывая пить много воды. Иначе клетчатка может спровоцировать расстройства пищеварения.АлкогольМедики настоятельно рекомендуют отказаться от алкоголя на весь период беременности. Он может негативно влиять на нерожденного ребенка, который не в состоянии перерабатывать его так интенсивно, как взрослый человек. Через кровь матери спирт попадает в плаценту и влияет на развитие некоторых органов, в том числе печени. А в первые 3 месяца употребление матерью спиртных напитков может спровоцировать выкидыш.Врачи рекомендуют на период беременности отказаться от вредной пищи такой как фаст-фуд, продукты с высоким содержанием сахара. Но, если у девушки нет индивидуальных противопоказаний, иногда можно побаловать себя чем-то вкусным и неполезным.