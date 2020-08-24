Три преимущества витамина Е для здоровья

Витамин Е – жирорастворимый минерал и антиоксидант, содержащийся во фруктах и овощах. Он обладает целым рядом преимуществ, поэтому важно потреблять его в достаточном количестве.Старение клетокВитамин Е предотвращает повреждение клеток свободными радикалами, что спасает от развития деменции и болезни Альцгеймера. В статье, опубликованной в 2018 году в The Journals of Gerontology: Series A, было обнаружено, что низкое потребление витамина E связано с повышенным клеточным старением.ИммунитетВитамин Е, видимо, повышает уровень Т-лимфоцитов, иммунных клеток. В статье 2018 года, опубликованной в IUBMB Life, было обнаружено, что дефицит витамина E препятствует иммунному ответу, изменяя функции Т-клеток и выработку антител. Но также было обнаружено, что добавление витамина Е в рацион может свети эти эффекты на нет.Потеря памятиИсследование 2014 года, опубликованное в JAMA, показало, что ежедневный прием 2000 МЕ альфа-токоферола, формы витамина Е, замедляет снижение когнитивной функции при болезни Альцгеймера.