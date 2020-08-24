Три преимущества витамина Е для здоровья
Старение клеток
Витамин Е предотвращает повреждение клеток свободными радикалами, что спасает от развития деменции и болезни Альцгеймера. В статье, опубликованной в 2018 году в The Journals of Gerontology: Series A, было обнаружено, что низкое потребление витамина E связано с повышенным клеточным старением.
Иммунитет
Витамин Е, видимо, повышает уровень Т-лимфоцитов, иммунных клеток. В статье 2018 года, опубликованной в IUBMB Life, было обнаружено, что дефицит витамина E препятствует иммунному ответу, изменяя функции Т-клеток и выработку антител. Но также было обнаружено, что добавление витамина Е в рацион может свети эти эффекты на нет.
Потеря памяти
Исследование 2014 года, опубликованное в JAMA, показало, что ежедневный прием 2000 МЕ альфа-токоферола, формы витамина Е, замедляет снижение когнитивной функции при болезни Альцгеймера.
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