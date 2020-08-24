Названы опасные симптомы дефицита витамина B12

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Его дефицит часто испытывают вегитарианцы.Этот витамин также помогает предотвратить тип анемии, которая делает людей слабыми и приводит к постоянной усталости, передает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.Симптомы дефицита витамина B12 способны оказать серьезное влияние на здоровье человека, уверены медики. Отмечается, что их преждевременное обнаружение позволит как можно раньше начать лечение.Витамин B12 – вещество, которое помогает поддерживать здоровье нервных клеток и клеток крови, а также участвует в создании ДНК – генетического материала всех клеток. Этот витамин также помогает предотвратить тип анемии, которая делает людей слабыми и приводит к постоянной усталости.О дефиците витамина B12 в организме могут говорить белые пятна на коже. Отмечается, что недостаток витамина может вызвать серьезные и необратимые повреждения, особенно головного мозга и нервной системы. Это также может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.