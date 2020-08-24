Профессор Сеченовского университета развеял распространенные мифы о здоровье

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Основной принцип здорового питания — умеренность во всем. Так считает Алексей Буеверов, профессор Сеченовского университета, доктор меднаук, гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени. Ученый, как пишет "Комсомольская правда", провел лекцию о здоровом питании, в рамках которой развеял популярные мифы о здоровье."Всем людям, и особенно представителям старшего поколения, у которых велик риск развития сахарного диабета второго типа, нужно знать, что основная угроза для здоровья таится не в жирах, а в сахарах. Сахар очень быстро превращается в жир в условиях отсутствия физнагрузки, плюс, быстро усваиваемые углеводы приводят к жировым изменениям клеток печени, делая их нечувствительными к инсулину. Это — дорога к диабету 2-го типа, при котором организм вырабатывает инсулин, но клетки перестают усваивать его", — сказал Буеверов.Самый вредный сахар — это, по словам профессора, фруктоза. Она содержится, в частности, в сахаросодержащих напитках, а также в сладких фруктах, к которым нужно относиться с осторожностью. "Одно дело — яблоко, и совсем другое — сладкий виноград или дыня", — отметил специалист.Гепатолог развеял распространенный миф, связанный с печенью. Считается, что тянущая боль в правом подреберье провоцируется воспаленной печенью, но в реальности это не так. "Сама по себе печень не болит — в ней нет болевых рецепторов, поэтому болеть там просто нечему. Только при серьезных травмах, при очень резком расширении могут быть болевые ощущения. Но это редкие ситуации. Что тянет в правом подреберье? Желчевыводящие пути, в которых есть болевые рецепторы. Например, может произойти спазм сфинктера, из которого желчь поступает в кишку, и в таком случае может ощущаться боль. Но это не печень. И лечить это нужно соответствующим образом", — говорит Буеверов.