Врач дала советы по выбору наименее вредной колбасы

Делясь советами по выбору наименее вредной колбасы, российский врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления копченых изделий.В интервью радио Sputnik специалист заметила, что вред, наносимый здоровью колбасной продукцией, связан преимущественно с многочисленными химическими добавками в ее составе. В их числе – консерванты, красители, глутамат натрия, добавляемый для усиления вкуса, а также нитрит натрия, придающий колбасе розовый цвет.Врач дала совет: избегать покупки и потребления продукта, имеющего «ядерно-розовый» оттенок на срезе. Это говорит о высокой концентрации нитрита, который «имеет особенность переходить в канцероген», пояснила эксперт.Отдельным пунктом Соломатина отметила вредность копченых колбас. Учитывая, что копчение продуктов повышает риск формирования в них канцерогенных компонентов, диетолог рекомендует воздерживаться от регулярного потребления такой пищи.Врач дала следующие советы по выбору наименее вредной колбасы:предпочтение стоит отдавать продукту типа бастурмы, изготовленному методом прессования, вяления;полезнее съесть небольшое количество сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой;между вареной колбасой и бужениной лучше выбрать буженину;оптимальный вариант – приготовить буженину самостоятельно.Рассуждая о том, может ли колбаса в принципе быть полезной, врач высказалась о том, что приготовить такой продукт теоретически возможно, но стоить он будет очень дорого. Колбаса, состоящая из натурального мяса, не сможет долго храниться – приобрести такую реально разве что в специализированных, не сетевых магазинах.