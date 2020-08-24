Дышать нечем: ученые выявили неожиданный фактор риска развития диабета

Группа ученых из Индии и Китая сравнила негативное влияние на здоровье жирной пищи и загрязненного воздуха в ходе исследования на мышах. Оказалось, что плохая экология является не менее серьезным фактором риска развития диабета 2 типа, чем избыточное потребление жиров. Что еще может вызвать диабет и можно ли предотвратить заболевание?В рамках исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Clinical Investigation, ученые поместили на 24 недели группу лабораторных мышей в среду, имитирующую воздух в Нью-Дели или Пекине во время сильного смога с помощью высокой концентрации загрязняющих микрочастиц. Еще одна группа грызунов получала пищу с высоким содержанием жиров, а контрольная группа в течение этого времени находилась в экологически чистой среде.Спустя полгода ученые обнаружили, что вред от загрязненного воздуха сопоставим с вредом от жирной диеты — оба этих фактора вызвали резистентность к инсулину и аномальный метаболизм, характерный для предиабета. Авторы исследования отмечают, что эти изменения связаны с изменениями в эпигеноме — совокупности специфических меток, определяющих активность генов и выполняющих роль защитного буфера в организме.Хорошая новость в том, что изменения, вызванные загрязненным воздухом, оказались обратимыми: как только мыши были были помещены в экологически чистую среду, симптомы предиабета стали ослабевать. Исследователи порекомендовали всем, кто живет в загрязненной среде, носить маски на улице, использовать воздухоочистители в помещении и кондиционеры в автомобилях. Эти меры могут смягчить воздействие выхлопных газов и промышленных выбросов.Какие еще факторы влияют на развитие диабета?Напомним, диабет – это хроническое эндокринно-обменное заболевание, вызванное дефицитом инсулина. Это заболевание характерно нарушением обмена веществ, которое вызывает высокий уровень сахара в крови (гипергликемия). Существует два типа диабета:1-й тип (инсулинозависимый диабет) – аутоиммунное заболевание, обусловленное дефектами некоторых генов. Иными словами, предотвратить развитие диабета 1 типа практически невозможно.2-й тип – при этом заболевании нарушается механизм взаимодействия инсулина с клетками организма (инсулинорезистентность). Как правило, развивается во взрослом возрасте под влиянием не только генетических, но и контролируемых факторов.Вот самые главные из них:Ожирение. Согласно свежим данным, избыточный вес увеличивает вероятность развития диабета в шесть раз. Причем лишний вес, который нельзя классифицировать как ожирение, увеличивал риск диабета значительно меньше – на 49%.Рацион с высоким содержанием сахара и углевода. Кроме лишнего веса такая «диета» награждает повышенным риском развития диабета 2 типа. На уровень сахара в крови также не лучшим образом влияют продукты с высоким содержанием углеводов и чрезмерное увлечение алкоголем.Недостаток физнагрузок. Американская диабетическая ассоциация (American Diabetes Association) предупреждает, что сидячий образ жизни может привести к ухудшению контроля сахара в крови. Даже умеренные анаэробные нагрузки усиливают действие инсулина и улучшают суточный контроль сахара в крови.Эмоциональный или физический стресс. В условиях хронического стресса организм высвобождает глюкозу, поэтому если ваш организм долго находится в экстремальных для себя условиях, это может привести к повышению уровня сахара в крови.Курение. Известно, что курение может снизить чувствительность организма инсулина и затруднить контроль уровня сахара в крови. Поэтому риск развития онкологических заболеваний — далеко не единственный «побочный эффект» курения. Лучше распрощаться с этой вредной привычкой как можно скорее.Регулярный прием психоактивных препаратов — амфетаминов, метамфетаминов. По данным Глобального сообщества диабета (Global Diabetes Community), некоторые стимуляторы поднимают уровень сахара в крови. Постоянное применение может способствовать развитию инсулинорезистентности. Такие лекарства необходимо принимать только по назначению и под контролем врача.Прием некоторых лекарств. Уровень сахара в крови могут повысить стероиды, средства для повышения концентрации внимания, антипсихотики и даже некоторые препараты для лечения астмы. При назначении этих лекарств врач обязательно должен проинформировать пациента о рисках, которые могут перевесить их преимущества.Высокий уровень «плохого» холестерина. Это очень серьезный фактор риска недостаточного контроля сахара. Низкий уровень «хорошего» холестерина также может способствовать риску развития диабета.Беременность. Изменения в организме во время беременности могут вызвать так называемый гестационный диабет. В большинстве случаев он проходит без какого либо вмешательства после родов, но может стать фактором риска развития диабета 2 типа в перспективе. Поэтому тесты на гестационный диабет являются частью стандартного скрининга во время беременности.Игнорирование симптомов предиабета. Это состояние, при котором уровень глюкозы выше нормы, но не настолько, чтобы диагностировать диабет. Существует несколько признаков предиабета — частое мочеиспускание, повышенная жажда, коричневые пятна на коже. Очень важно вовремя обратиться к врачу, чтобы не допустить развития заболевания.