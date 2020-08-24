Две специи оздоровляют кишечник и сжигают жир

Врач из Германии Микаэла Акст-Гадерманн рекомендует включать в рацион имбирь и куркуму – эти специи благоприятно сказываются на состоянии кишечника и обладают свойством сжигать жировые клетки.«Имбирь и куркума – две специи, обладающие выраженным противовоспалительным действием. Это важно для здоровья кишечника и похудания», - приводит заключение эксперта издание Focus.Врач поясняет, что организм имеет тенденцию накапливать жировую ткань при воспалении. С другой стороны, лишний вес сам способствует воспалительным процессам. Ингредиенты куркумы блокируют образование воспалительных веществ. Эксперименты на животных показали, что специя может предотвратить воспаление кишечника, тем самым воспрепятствовать накоплению жира.«Активный ингредиент куркумин проявил себя как вещество, сжигающее жировые клетки. Имбирь действует очень похоже: некоторые его компоненты плавят жир и предотвращают образование воспалительных соединений. Кроме того, имбирь ускоряет обмен веществ», - утверждает немецкий эксперт.Для оздоровления кишечника врач рекомендует ежедневно употреблять кусочек имбиря размером около одного сантиметра, например, заваривая как чай или добавляя в блюда для придания вкуса. Что касается куркумы, ее следует употреблять в сочетании с черным перцем – так специя лучше усваивается.